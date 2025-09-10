Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 09:20

В европейской стране созвали экстренное заседание из-за дронов в небе

Туск созвал экстренное заседание из-за нарушения воздушного пространства Польши

Дональд Туск Дональд Туск Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание кабмина, сообщил пресс-секретарь правительства Адам Шлапка в соцсети Х. Поводом стали заявления о нарушении воздушного пространства страны. Другие подробности не приводятся.

Премьер-министр Дональд Туск проводит встречу с министрами, ответственными за государственную безопасность. Премьер-министр созвал экстренное заседание совета министров, — написал Шлапка.

Ранее аэропорты Жешув-Ясенка и Люблин на юго-востоке республики временно закрыли из-за «незапланированной военной активности». Военные уточнили, что в небе работают польские и союзные самолеты, а средства противовоздушной обороны и радиолокации переведены в режим повышенной готовности.

Министерство иностранных дел Польши между тем направило российской стороне официальную ноту протеста в связи с падением БПЛА в населенном пункте Осины на востоке страны. Варшава обвинила Москву в «намеренной провокации» и нарушении «обязательств по соблюдению суверенитета Польши».

Польша
Дональд Туск
дроны
заседания
воздушное пространство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кузбассе оценили перспективы поставок угля в Южную Корею
В России назвали самые высокооплачиваемые профессии
Ограничения в аэропорту Сочи обернулись задержками более 20 рейсов
Американский журналист ответил на версию о «следе украинца» в подрыве СП
Стало известно, где может находиться сбежавший из СИЗО россиянин-уголовник
Европейская страна дала согласие на использование замороженных активов РФ
Стало известно, сколько детей пропали в России летом 2025 года
8 рабочих способов избавиться от запаха кошачьей мочи
Киев планировал покушение на сотрудника предприятия ОПК России
Бывший российский фигурист Володин получил гражданство Германии
Россиян предупредили о подорожании одного продукта
Школьник упал с лошади и получил страшную травму
В ДНР рассказали о «высотных» боях в Покровске
Предатель из оборонной отрасли жестко поплатился за госизмену
Школьница упала замертво во время урока физкультуры
В российском городе лошадей отправили на «штрафстоянку»
Здание правительства Белгородской области попало под удар ВСУ
Жертве насилия пришлось менять квартиру: мигранты надругались над подругой
Москвича приговорили к 10 годам колонии за вербовку граждан в РДК
Российские военные уничтожили антенну Starlink и живую силу ВСУ в ДНР
Дальше
Самое популярное
Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!
Общество

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.