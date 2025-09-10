В европейской стране созвали экстренное заседание из-за дронов в небе

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание кабмина, сообщил пресс-секретарь правительства Адам Шлапка в соцсети Х. Поводом стали заявления о нарушении воздушного пространства страны. Другие подробности не приводятся.

Премьер-министр Дональд Туск проводит встречу с министрами, ответственными за государственную безопасность. Премьер-министр созвал экстренное заседание совета министров, — написал Шлапка.

Ранее аэропорты Жешув-Ясенка и Люблин на юго-востоке республики временно закрыли из-за «незапланированной военной активности». Военные уточнили, что в небе работают польские и союзные самолеты, а средства противовоздушной обороны и радиолокации переведены в режим повышенной готовности.

Министерство иностранных дел Польши между тем направило российской стороне официальную ноту протеста в связи с падением БПЛА в населенном пункте Осины на востоке страны. Варшава обвинила Москву в «намеренной провокации» и нарушении «обязательств по соблюдению суверенитета Польши».