10 сентября 2025 в 05:04

В Польше привели в готовность системы ПВО и закрыли небо

Польский аэропорт Жешув закрылся из-за военной активности

Фото: Oliver Brandt/Global Look Press

Расположенный на юго-востоке Польши международный аэропорт Жешув-Ясенка закрылся до 07:00 мск, следует из выпущенного извещения летному составу (NOTAM). Уточняется, что такие меры были приняты из-за «незапланированной военной активностью».

Позже ограничения распространили и на аэропорт Люблин. При этом оперативное командование ВС Польши сообщило, что в небе действуют польские и союзные самолеты, а силы ПВО и радиолокация переведены в готовность на случай реальной угрозы.

Тем временем министерство иностранных дел Польши направило российской стороне официальную ноту протеста в связи с падением БПЛА в населенном пункте Осины на востоке страны. Варшава обвинила Москву в «намеренной провокации» и нарушении «обязательств по соблюдению суверенитета Польши».

Ранее представитель местной полиции Марчин Юзвик заявил, что неопознанный объект упал на кукурузное поле в населенном пункте Осины в Польше, после чего взорвался. По его словам, на месте падения нашли пластиковые и металлические обломки.

Позже глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что упавший на территории страны в ночь на 20 августа дрон якобы имеет российское происхождение. При этом министр не привел никаких доказательств после сделанного заявления.

ПВО
военные
Польша
аэропорты
