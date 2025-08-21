Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Польша выразила России протест из-за инцидента с БПЛА

МИД Польши передал России ноту протеста из-за падения БПЛА в селе Осины

Министерство иностранных дел Польши направило российской стороне официальную ноту протеста в связи с падением БПЛА в населенном пункте Осины на востоке страны, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. Варшава обвинила Москву в «намеренной провокации» и нарушении «обязательств по соблюдению суверенитета Польши».

Министерство иностранных дел Польши сегодня передало Российской Федерации ноту протеста, в которой выразило решительный протест в связи с инцидентом, произошедшим в ночь с 19 на 20 августа 2025 года в населенном пункте Осины (Люблинское воеводство), — сообщили в польском МИД.

Ранее представитель местной полиции Марчин Юзвик заявил, что неопознанный объект упал на кукурузное поле в населенном пункте Осины в Польше, после чего взорвался. По его словам, на месте падения нашли пластиковые и металлические обломки.

Позже глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что упавший на территории страны в ночь на 20 августа дрон якобы имеет российское происхождение. При этом министр не привел никаких доказательств после сделанного заявления.

Польша
Россия
беспилотники
ноты
протесты
