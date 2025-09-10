Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Польская сторона не предоставила никаких подтверждений причастности России к инциденту со сбитыми беспилотниками, сообщил временный поверенный в делах РФ Андрей Ордаш в беседе с РИА Новости. Дипломат охарактеризовал выдвинутые Варшавой обвинения как абсолютно беспочвенные.

Никаких доказательств того, что эти дроны имеют российское происхождение, не представлено, — заявил Ордаш.

Он подчеркнул, что по опыту предыдущих аналогичных ситуаций польская сторона, как правило, не подкрепляет свои заявления конкретными фактами. Дипломат обратил внимание на то, что в ходе расследования подобных инцидентов реальные доказательства часто указывают на других участников. В частности, он напомнил, что ранее единственная идентифицированная ракета оказалась украинского производства.

Ордаш подчеркнул, что Москва не стремится к обострению отношений с Варшавой, однако выразил сомнение в готовности польской стороны к конструктивному диалогу на фоне сохраняющейся русофобской риторики. Позднее дипломат был приглашен для разъяснений в польский МИД.

Ранее Польша направила военную технику к границе с Белоруссией после ночного инцидента с беспилотными летательными аппаратами. Утром 10 сентября наблюдалось активное перемещение польских войск, включая колонны бронетехники.

