В Польше не смогли доказать причастность России к инциденту с БПЛА Дипломат Ордаш: Польша не предоставила доказательств, что сбитые БПЛА были из РФ

Польская сторона не предоставила никаких подтверждений причастности России к инциденту со сбитыми беспилотниками, сообщил временный поверенный в делах РФ Андрей Ордаш в беседе с РИА Новости. Дипломат охарактеризовал выдвинутые Варшавой обвинения как абсолютно беспочвенные.

Никаких доказательств того, что эти дроны имеют российское происхождение, не представлено, — заявил Ордаш.

Он подчеркнул, что по опыту предыдущих аналогичных ситуаций польская сторона, как правило, не подкрепляет свои заявления конкретными фактами. Дипломат обратил внимание на то, что в ходе расследования подобных инцидентов реальные доказательства часто указывают на других участников. В частности, он напомнил, что ранее единственная идентифицированная ракета оказалась украинского производства.

Ордаш подчеркнул, что Москва не стремится к обострению отношений с Варшавой, однако выразил сомнение в готовности польской стороны к конструктивному диалогу на фоне сохраняющейся русофобской риторики. Позднее дипломат был приглашен для разъяснений в польский МИД.

Ранее Польша направила военную технику к границе с Белоруссией после ночного инцидента с беспилотными летательными аппаратами. Утром 10 сентября наблюдалось активное перемещение польских войск, включая колонны бронетехники.