Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 11:39

Колонна польской военной техники выдвинулась к белорусской границе

Польша на фоне инцидента с БПЛА стянула военную технику к границе с Белоруссией

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Польша направила военную технику к границе с Белоруссией на фоне ночного инцидента с беспилотниками, сообщил государственный белорусский портал News.by. По его информации, активное перемещение польских войск, включая колонны бронетехники, можно было увидеть утром 10 сентября.

По утренним кадрам видно активное перемещение польских войск, включая колонны, движущиеся в сторону границы с Белоруссией, — говорится в сообщении.

Отмечается, что переброска военной техники совпала с обсуждением в Варшаве возможности задействовать четвертую статью Договора о НАТО. Она предусматривает консультацию с союзниками по Североатлантическому альянсу в случае угрозы безопасности.

Ранее начальник Генштаба, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что Варшава оповестила Минск о приближении с территории Украины к белорусской границе неопознанных беспилотников. По его словам, силы ПВО республики ночью сбили БПЛА, залетевшие в белорусское воздушное пространство.

Белоруссия
Польша
войска
беспилотники
