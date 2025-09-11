Польша инициировала экстренное заседание Совбеза ООН

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН назначено по инициативе Польши, сообщил польский МИД в соцсети Х. Варшава утверждает, что причиной запроса стало нарушение ее воздушного пространства российской стороной с помощью БПЛА.

По просьбе Польши будет созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН по вопросу о нарушении польского воздушного пространства, — говорится в сообщении.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий провел телефонные переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом после инцидента с нарушением воздушного пространства. Лидер государства подчеркнул, что консультации с союзниками по вопросам безопасности будут продолжены для координации дальнейших действий.

До этого заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов заявил, что обвинения Польши в адрес России относительно дронов являются провокацией без доказательств. Он предположил, что Варшава могла использовать обломки ранее сбитых над Украиной дронов для инсценировки, и напомнил о случае с советским дроном «Стриж», упавшим в Хорватии в 2023 году и произведенным на харьковском заводе.