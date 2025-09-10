«Очередная провокация»: в РФ ответили на обвинения Польши в запуске дронов

Власти Польши вновь пытаются возложить на Россию ответственность за инцидент с беспилотниками, что является очередной провокацией, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов. По его мнению, подобные обвинения, выдвигаемые без каких-либо доказательств, носят исключительно политизированный характер и направлены на дальнейшую эскалацию напряженности в регионе.

Вполне возможно, в Польше могли отремонтировать упавшую когда-то над Украиной «Герань». Из этих обломков же можно извлечь различные номера. Их предъявят Минобороны России или по линии МИД РФ. По этим данным БПЛА мог быть запущен в марте, а долетел до Польши только в сентябре, поняли юмор? Польша может и ноту протеста прислать по линии МИД. Надо подождать каким будет расклад. Это очередная провокация со стороны Украины или Польши, — пояснил Попов.

Он отметил, что в марте 2023 года советский дрон «Стриж» упал под Загребом. По словам Попова, беспилотник производился на харьковском заводе на Украине, а значит Киев может быть причастен к инциденту. Этот случай, подчеркнул генерал, демонстрирует, что украинские дроны ранее уже попадали на территории других европейских государств.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс не считает инцидент с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши, преднамеренной атакой. По данным британских журналистов, в ночь происшествия впервые были задействованы самолеты НАТО для отражения потенциальной угрозы.