Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 11:56

«Очередная провокация»: в РФ ответили на обвинения Польши в запуске дронов

Генерал Попов назвал провокацией обвинения Польши в запуске Россией дронов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти Польши вновь пытаются возложить на Россию ответственность за инцидент с беспилотниками, что является очередной провокацией, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов. По его мнению, подобные обвинения, выдвигаемые без каких-либо доказательств, носят исключительно политизированный характер и направлены на дальнейшую эскалацию напряженности в регионе.

Вполне возможно, в Польше могли отремонтировать упавшую когда-то над Украиной «Герань». Из этих обломков же можно извлечь различные номера. Их предъявят Минобороны России или по линии МИД РФ. По этим данным БПЛА мог быть запущен в марте, а долетел до Польши только в сентябре, поняли юмор? Польша может и ноту протеста прислать по линии МИД. Надо подождать каким будет расклад. Это очередная провокация со стороны Украины или Польши, — пояснил Попов.

Он отметил, что в марте 2023 года советский дрон «Стриж» упал под Загребом. По словам Попова, беспилотник производился на харьковском заводе на Украине, а значит Киев может быть причастен к инциденту. Этот случай, подчеркнул генерал, демонстрирует, что украинские дроны ранее уже попадали на территории других европейских государств.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс не считает инцидент с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши, преднамеренной атакой. По данным британских журналистов, в ночь происшествия впервые были задействованы самолеты НАТО для отражения потенциальной угрозы.

Польша
Украина
беспилотники
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар по детям в интернате, закрытие школ и ТЦ: ВСУ атакуют РФ 10 сентября
Украина получит новый многомиллиардный кредит на разработку БПЛА
В Совфеде нашли след Украины в атаке дронов на Польшу
Перед смертью залил подъезд кровью: женщина зарезала бодибилдера
Украинский чиновник попытался «спрятать» квартиру за $100 тысяч
Россиянка развозила наркотики на каршеринговом авто
Оскорбивший молдаван министр может поплатиться за свои слова
В Москве открыли первую в России трамвайную линию без контактной сети
«Спрятаться за спину НАТО»: генерал объяснил появление БПЛА над Польшей
«Сложностей нет»: адвокат рассказал, как Смолову избежать реального срока
В деле о хищениях на фортификациях могут появиться новые фигуранты
Туск заговорил о войне с Россией после скандала с БПЛА над Польшей
Жена пропавшего российского пловца обвинила власти Турции в халатности
Российский пенсионер изнасиловал беспомощную 10-летнюю девочку
Появились первые кадры пожара на складе рядом с конюшней в Подмосковье
Крупный пожар охватил мебельный склад в Подмосковье
Адвокат раскрыл, какое наказание реально грозит Смолову
В Госдуме раскрыли, кто стоит за инцидентом с беспилотниками в Польше
В Москве мужчина попытался рассчитаться купюрами «банка приколов» и попался
Стало известно, как сильно затянется проверка военблогера Алехина
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.