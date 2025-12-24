Новый год-2026
Путин назвал добрососедскими отношения Москвы и Баку

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин отметил высокий уровень двустороннего взаимодействия с Азербайджаном. Он подчеркнул, что межгосударственные отношения стран строятся на традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Текст официальной телеграммы главе республики Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения разместила пресс-служба Кремля.

Отношения между нашими странами основываются на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, — констатировал Путин.

Президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества между Москвой и Баку. Путин добавил, что развитие такого сотрудничества полностью отвечает коренным интересам народов обеих стран.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Азербайджана продолжают развиваться. Представитель Кремля подчеркнул, что Баку продолжает участвовать во всех форматах в рамках СНГ.

Также Песков отмечал, что российская сторона высоко оценивает итоги двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и Ильхама Алиева. Мероприятие состоялось 9 октября в Душанбе.

