12 сентября 2025 в 14:07

Глава МИД Польши жестко ответил Трампу по поводу инцидента с дронами

Глава МИД Польши заявил, что инцидент с беспилотниками не был ошибкой

Радослав Сикорский Радослав Сикорский Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждает, что инцидент с беспилотными летательными аппаратами, которые нарушили воздушное пространство республики утром 10 сентября, не был результатом ошибки, передает украинское издание «Страна.ua». Так он ответил на соответствующее заявление президента США Дональда Трампа, который предположил, что залет БПЛА в Польшу мог быть случайностью.

Это не были ошибки, — сказал Сикорский.

Ранее Трамп заявлял, что инцидент с беспилотниками в Польше мог быть вызван ошибкой. При этом, по его мнению, ситуация в любом случае сложилась очень неприятная, и он недоволен ею.

До этого в Минобороны России ответили на заявления из Польши, обратив внимание, что максимальная дальность российских БПЛА, которые минувшей ночью использовались для удара по военной инфраструктуре Украины, не превышает 700 километров. Москва подчеркнула, что готова провести с Варшавой консультации по этой теме.

Тем временем временный поверенный в делах России Андрей Ордаш рассказал, что польская сторона не предоставила никаких доказательств причастности РФ к инциденту со сбитыми беспилотниками. Он охарактеризовал выдвинутые Варшавой обвинения как совершенно беспочвенные.

