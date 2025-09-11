«Прошу, умоляю»: поляков попросили забыть дорогу в Россию и Белоруссию Глава МИД Польши Сикорский умоляет соотечественников не ездить в Россию

Граждане Польши должны воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию, с таким заявлением в интервью радиостанции RFM24 выступил глава МИД республики Радослав Сикорский. Он добавил, что «молит» соотечественников отказаться от визитов в РФ и РБ.

Еще раз прошу, умоляю: не ездите туда. А если кто-то едет — то едет на собственный риск, — сказал дипломат.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Польша проиграла Белоруссии в глазах собственных граждан в вопросе свободного передвижения. Дипломат высказала это мнение в связи с решением Варшавы закрыть границу с Белоруссией на неопределенный срок. Захарова отметила, что год назад посещала Белоруссию, где на машине ездила в Хатынь, Брест и другие города, встречая множество польских автомобилей и граждан Польши.

До этого глава МВД Польши Марчин Кервиньский заявил о закрытии польско-белорусской границы на неопределенный срок. Он подчеркнул, что это решение не связано с учениями «Запад-2025», меры продлятся до обеспечения полной безопасности.

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков назвал решение Польши антинародным. Он отметил, что это меры негативно сказываются на обычных гражданах, желающих пересечь границу между двумя странами.