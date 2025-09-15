Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 16:01

Захарова заявила, что ЕС окружил себя «колючей проволокой»

Захарова: ЕС вводит новые запреты своим гражданам, окружаясь колючей проволокой

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Евросоюз идет по пути худших практик, постоянно вводя запреты для собственных граждан, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, объединение окружает себя «колючей проволокой», передает корреспондент NEWS.ru.

Вот только взяли и заколотили уже с той стороны границу. Удивительная история, как Европейский союз идет по пути худших практик того, чем всю жизнь пугали, то есть советской системы, то есть взяли и сами себя как-то окружили колючей проволокой, самим себе чего-то все время запрещают, своим собственным гражданам, — сказала Захарова.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова назвала возможное введение ограничений в выдаче шенгенских виз россиянам провокацией и попыткой Евросоюза надавить на Россию на фоне возможных мирных переговоров по украинскому кризису. Она назвала такие меры неконструктивными.

До этого в Еврокомиссии сообщали, что рекомендации Евросоюза для государств — членов объединения об ужесточении ограничений на выдачу виз россиянам и гражданам других «враждебных стран» находятся на стадии подготовки. Они будут опубликованы в конце декабря.

Мария Захарова
Евросоюз
ограничения
МИД России
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.