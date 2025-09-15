Евросоюз идет по пути худших практик, постоянно вводя запреты для собственных граждан, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, объединение окружает себя «колючей проволокой», передает корреспондент NEWS.ru.

Вот только взяли и заколотили уже с той стороны границу. Удивительная история, как Европейский союз идет по пути худших практик того, чем всю жизнь пугали, то есть советской системы, то есть взяли и сами себя как-то окружили колючей проволокой, самим себе чего-то все время запрещают, своим собственным гражданам, — сказала Захарова.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова назвала возможное введение ограничений в выдаче шенгенских виз россиянам провокацией и попыткой Евросоюза надавить на Россию на фоне возможных мирных переговоров по украинскому кризису. Она назвала такие меры неконструктивными.

До этого в Еврокомиссии сообщали, что рекомендации Евросоюза для государств — членов объединения об ужесточении ограничений на выдачу виз россиянам и гражданам других «враждебных стран» находятся на стадии подготовки. Они будут опубликованы в конце декабря.