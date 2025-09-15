Празднование Дня города в Москве
В Госдуме назвали истинную причину ограничений на шенгенские визы россиянам

Депутат Журова назвала провокацией ограничения на шенгенские визы россиянам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможное введение ограничений в выдаче шенгенских виз россиянам — это провокация и попытка Евросоюза надавить на Россию на фоне возможных мирных переговоров по украинскому конфликту, заявила депутат Госдумы Светлана Журова. При этом она назвала такие меры неконструктивными, передает ТАСС.

Они в данный момент времени хотят, видимо, поддавить на нас. Но это такая неконструктивная мера. Они думают, что визу не дадут, люди начнут возмущаться и, соответственно, будут высказывать свое недовольство властью. Отчасти этот инструмент они пытаются использовать. Это провокация, — поделилась Журова.

Она отметила, что основная масса людей, которые обращаются за шенгенской визой, уже получали ее ранее. Парламентарий обратила внимание, что такие люди получают документ из жизненных необходимостей — семейных или учебных. По ее мнению, те, кто и ранее не обращался за такими визами, в сегодняшней ситуации точно не станут менять своей позиции.

Конечно, это нарушает права человека, но разве там об этом думают? Они же не будут даже думать об этом. Им нужно поддавить на фоне переговоров, может, мы что-то уступим, — заключила Журова.

Ранее в ЕК сообщали, что рекомендации Евросоюза для государств — членов объединения об ужесточении ограничений на выдачу виз россиянам и гражданам других «враждебных стран» находятся на стадии подготовки. Они будут опубликованы в конце декабря.

Россия
Госдума
Евросоюз
ограничения
шенгенские визы
