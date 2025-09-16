Лукашенко высказался о залетающих в Литву и Польшу беспилотниках Лукашенко: Белоруссия не имеет отношения к залетающим в Литву и Польшу дронам

Белоруссия непричастна к беспилотникам, которые залетают в Литву и Польшу, заявил президент республики Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных наград. Он подчеркнул, что Минск в подобных случаях «не воет», как его соседи, а «спокойно реагирует по соответствующим линиям», передает БелТА.

Все, что сегодня залетает в Польшу, Литву, — мы не имеем к этому никакого отношения. И если бы мы так, как они воют, выли после каждого залета к нам беспилотников со стороны Украины, России, через Польшу, Литву, <…> — мы никогда этого не делали. Мы спокойно реагируем по соответствующим линиям, — отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что Польша и Литва «взвыли», даже несмотря на то что половину беспилотников успешно сбили белорусские силы ПВО, затратив «огромные средства». Глава государства также напомнил, что Минск сообщил Варшаве о приближении БПЛА, их количестве и направлении.

Мы тоже не знали, чьи они: «Работайте!» Они это признают. Тем не менее пакостят. Значит, у них есть какие-то замыслы. Мы должны их разгадать. Мы их разгадали. И должны этому противостоять. Никому ничего не объясняя, — заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что недружественная политика Запада по отношению к России и Белоруссии превращается в агрессию. Он подчеркнул, что примером служит минирование границ республики Польшей и странами Прибалтики. Белорусский лидер отметил, что такие действия не укрепляют безопасность региона и лишь подтверждают долгую недружелюбную позицию западных стран по отношению к Москве и Минску.