21 ноября 2025 в 14:42

Эколог объяснила, почему нельзя смывать кошачий наполнитель в канализацию

Эколог Белова: кошачий наполнитель может привести к засору унитаза

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Слив наполнителя для кошачьего туалета в унитаз может привести к засорам и неприятному запаху, рассказала «Радио 1» председатель «Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области», эксперт в сфере экологии Лилия Белова. Она отметила, что многие хозяева не понимают, насколько сложен принцип работы канализации.

Когда, например, мы обращаемся к индивидуальному жилому строению, то прекрасно понимаем, что такое септик. Но в многоквартирных домах человек приходит в туалет, нажимает кнопочку, и кажется, что все хорошо, чисто и без запаха. Немногие задумываются, куда это все дальше идет, — рассказала Белова.

Эколог отметила, что система канализации рассчитана на смыв отходов жизнедеятельности человека и туалетной бумаги. По ее словам, любые посторонние предметы должны отправляться не в унитаз, а в мусорное ведро.

Ранее эксперт по экологии Валерия Гулимова рассказала, что смывание ватных палочек и других пластиковых предметов в унитаз представляет серьезную экологическую угрозу. По ее словам, такие отходы нарушают работу очистных систем и вредят экологии.

