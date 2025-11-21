В МИД России назвали важный шаг к нормализации отношений с Азербайджаном

В МИД России назвали важный шаг к нормализации отношений с Азербайджаном Замглавы МИД РФ Галузин указал на необходимость освобождения в Баку 11 россиян

Освобождение 11 россиян, задержанных в Баку, станет значимым шагом для нормализации двусторонних отношений, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на встрече с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым. Дипломат акцентировал на этом особое внимание, сообщили в пресс-службе министерства.

С российской стороны была акцентирована необходимость скорейшего освобождения 11 российских граждан, задержанных в Баку 30 июня — 1 июля этого года, в качестве значимого шага для нормализации двусторонних отношений, — подчеркнул Галузин.

Ранее замглавы МИД РФ сообщил, что здание посольства Азербайджана в Киеве пострадало в результате некорректной работы украинской системы противовоздушной обороны. По его словам, в столице Украины, предположительно, упала ракета ЗРК Patriot.

До этого стало известно, что товарооборот между Азербайджаном и Россией за период с января по октябрь текущего года достиг $4,152 млрд (336 млрд рублей). По данным Государственного таможенного комитета республики, показатель увеличился на 5,3% по сравнению с предыдущим годом.