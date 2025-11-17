Стало известно, насколько вырос товарооборот между Азербайджаном и Россией Товарооборот между Россией и Азербайджаном увеличился на 5,3% за 10 месяцев

Товарооборот между Азербайджаном и Россией за период с января по октябрь текущего года достиг $4,152 млрд (336 млрд рублей), следует из данных Государственного таможенного комитета республики. Показатель увеличился на 5,3% по сравнению с предыдущим годом.

За аналогичный промежуток 2024 года суммарная стоимость экспорта и импорта товаров и услуг составляла $3,942 млрд (319 млрд рублей). Согласно статистике, за 10 месяцев 2025 года поставки азербайджанских товаров в Россию достигли $975,883 млн (79 млрд рублей), что на 0,3% больше, чем годом ранее. Импорт российской продукции за тот же период составил $3,176 млрд (257 млрд рублей), увеличившись на 6,9%.

По итогам периода с января по октябрь Россия остается третьим по значимости торговым партнером Азербайджана. Выше оказались Италия и Турция. Всего на операции с Российской Федерацией пришлось 10,16% внешнеторгового оборота страны.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что несырьевой неэнергетический экспорт России за 2025 год достиг $111,4 млрд (более 9 трлн рублей), что на 6% превышает показатели предыдущего периода. Основными рынками он назвал Китай, Индию, Турцию, Египет, Белоруссию и Бразилию, на которые приходится более 70% товарооборота.