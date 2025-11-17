Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 17:29

Стало известно, насколько вырос товарооборот между Азербайджаном и Россией

Товарооборот между Россией и Азербайджаном увеличился на 5,3% за 10 месяцев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Товарооборот между Азербайджаном и Россией за период с января по октябрь текущего года достиг $4,152 млрд (336 млрд рублей), следует из данных Государственного таможенного комитета республики. Показатель увеличился на 5,3% по сравнению с предыдущим годом.

За аналогичный промежуток 2024 года суммарная стоимость экспорта и импорта товаров и услуг составляла $3,942 млрд (319 млрд рублей). Согласно статистике, за 10 месяцев 2025 года поставки азербайджанских товаров в Россию достигли $975,883 млн (79 млрд рублей), что на 0,3% больше, чем годом ранее. Импорт российской продукции за тот же период составил $3,176 млрд (257 млрд рублей), увеличившись на 6,9%.

По итогам периода с января по октябрь Россия остается третьим по значимости торговым партнером Азербайджана. Выше оказались Италия и Турция. Всего на операции с Российской Федерацией пришлось 10,16% внешнеторгового оборота страны.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что несырьевой неэнергетический экспорт России за 2025 год достиг $111,4 млрд (более 9 трлн рублей), что на 6% превышает показатели предыдущего периода. Основными рынками он назвал Китай, Индию, Турцию, Египет, Белоруссию и Бразилию, на которые приходится более 70% товарооборота.

Азербайджан
Россия
товарооборот
экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянку не пропустили на таможне в турецком аэропорту из-за одного жеста
Петербуржца задержали за публикации в соцстеях
Девушка спасла ребенка, который упал в водоканал
ВСУ в ужасе бросились на собственные мины при штурме Орестополя
Россиянка с младенцем ушла из кризисного центра и пропала
ВСУ истребляют своих? Что происходит в окруженном Мирнограде, штурм ВС РФ
Макрон позволил себе скрытый выпад в адрес Трампа
Фигура простит: рецепт печеночного торта — изумительно прекрасен
До Гуляйполя — пара километров: как ВС РФ наступают на Запорожье
Развод, возвращение в Россию, суды: как живет внук Пугачевой Пресняков
Обезглавленную Снегурочку обнаружили в центре российского города
«Не тщеславная история»: Михайлов объяснил, зачем снимает фильм о себе
«Ничего святого»: Зеленскому открыли глаза на его друзей
«Рука руку моет»: политолог о назначении Помпео в совет Fire Point
Смертельная авария с фурой и «девяносто девятой» обернулась уголовным делом
Кошка «обрубила» электричество пяти микрорайонам российского города
Путин утвердил обязательную отработку для медиков-бюджетников
Угрюмый москвич разворотил новогоднюю инсталляцию и попал на видео
Житель ДНР одним жестом показал беспилотнику ВС России, что он мирный
«Подрасслабился»: Тарасова о падениях Гуменника на этапе Гран‑при
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.