14 ноября 2025 в 09:05

В Госдуме рассказали о состоянии международной торговли России

Депутат Говырин: несырьевой неэнергетический экспорт России достиг $111,4 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Несырьевой неэнергетический экспорт России за 2025 год достиг $111,4 млрд (более 9 трлн рублей), что на 6% превышает показатели предыдущего периода, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, уверенный рост продемонстрировали агропромышленные поставки за рубеж.

Международная торговля России в 2025 году продемонстрировала уверенный рост несырьевых направлений. Объем несырьевого неэнергетического экспорта достиг $111,4 млрд, что на 6% больше, чем годом ранее. Промышленный экспорт составил $85,4 млрд (почти 7 трлн рублей. — NEWS.ru), аграрный — $26 млрд (более 2 трлн рублей. — NEWS.ru). Основные рынки — Китай, Индия, Турция, Египет, Белоруссия и Бразилия, на которые приходится более 70% товарооборота, — пояснил Говырин.

Он добавил, что существенную роль в укреплении позиций сыграл переход на расчеты в национальных валютах. По словам Говырина, он минимизировал валютные риски для российских компаний. Депутат подчеркнул, что сложившаяся динамика создает прочную основу для дальнейшего наращивания экспортного потенциала.

В структуре торговли РФ увеличивается доля расчетов в национальных валютах: более половины внешних операций проходят в рублях и юанях, что снижает риски для компаний. В результате переориентации экспортных потоков российские предприятия получили устойчивый спрос на продукцию машиностроения, химии, продовольствия и удобрений. По итогам 2025 года несырьевой экспорт ожидается на уровне $149 млрд (более 12 трлн рублей. — NEWS.ru), а в 2026 году — дальнейший рост за счет расширения поставок в страны БРИКС, ЕАЭС и новые рынки Азии и Африки, — резюмировал Говырин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что вклад IT-индустрии в ВВП России за последние пять лет почти удвоился и достиг 2,4%. По его словам, только за первую половину 2025 года сегмент разработки программного обеспечения продемонстрировал рост на треть.

