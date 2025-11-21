Живой пациент едва не стал жертвой трансплантологов CNN: в США расследуют случай с попыткой изъятия органов у живого человека

Бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса США начал расследование в отношении организации по донорству органов в штате Нью-Джерси, сообщает телеканал CNN. Поводом послужили подозрения в попытке извлечения органов у пациента, который проявлял признаки жизни.

Расследование касается серьезных злоупотреблений общественным доверием и потенциально незаконных действий. Речь идет о попытках приобретения органов у людей, не дававших на это согласия, и как минимум об одном инциденте, когда процедура изъятия продолжалась, несмотря на признаки жизни у пациента.

Как отмечается в документах, пациента ошибочно признали умершим, но в ходе операции он начал проявлять жизненные признаки. В письме комитета утверждается, что глава организации распорядился продолжить изъятие органов. Однако медперсонал больницы вмешался и остановил процедуру.

По свидетельствам информаторов, документация, содержащая детали произошедшего, была либо уничтожена, либо сфальсифицирована. Расследование основывается на показаниях примерно десятка осведомителей, предоставивших соответствующие данные.

Ранее жертва незаконной трансплантации из клиники «Медикус» в Приштине рассказала, что обещанные за почку €15–17 тыс. (1,4–1,6 млн рублей) ей не заплатили, переведя лишь $8 тыс. (649 тыс. рублей). Согласно информации портала, вербовщики предлагали донорам до €17 тыс., в то время как клиенты платили за пересадку более €100 тыс. (9,4 млн рублей).