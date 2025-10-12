Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 21:21

Жертва черных трансплантологов рассказала о своем опыте

Пострадавшая от клиники «Медикус» в Косово не получила обещанной суммы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жертва незаконной трансплантации из клиники «Медикус» в Приштине рассказала РЕН ТВ, что обещанные за почку €15–17 тыс. (1,4–1,6 млн рублей) ей не заплатили, переведя лишь $8 тыс.(649 тыс. рублей). Согласно информации портала, вербовщики предлагали донорам до €17 тыс., в то время как клиенты платили за пересадку более €100 тыс. (9,4 млн рублей).

Не ожидала, что резко будет операция. Подготовки не было. В микроавтобусе взяли кровь на анализы. Переночевала, не успела в душ сходить. Бумс — наркоз, проснулась в палате, — рассказала пострадавшая.

По ее словам, вербовщики сами вышли на нее, предложив продать орган из-за сложной жизненной ситуации. Всего в медучреждении провели не менее 20 незаконных операций. Реципиентом оказался состоятельный ювелир из Израиля, чья жена оставила донору в подарок бусы. Следствие считает одним из лидеров группы выходца с Украины с гражданством Израиля, который находился в международном розыске.

Ранее в Санкт-Петербурге из Мариинской больницы выписали первого пациента после трансплантации сердца. Сложнейшую операцию провели 67-летнему Николаю, страдавшему от сильной одышки. Раньше в Петербурге столь сложную операцию проводили лишь в федеральном центре им. В. А. Алмазова.

