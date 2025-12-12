Российская авиация ликвидировала группу из 40 бразильских наемников ВСУ под Купянском, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, иностранцы в количестве 300 человек должны были отбить у ВС РФ кусочек города. В Минобороны России эти сообщения не комментировали.

Канал отмечает, что в Купянский район по распоряжению киевских командиров прибыл бразильский легион, чтобы отбить хотя бы часть территории города у ВС РФ. Перед атакой иностранцы заняли позиции около сел Соболевка и Мировое (Московка).

Однако нападение сорвалось, даже не начавшись, поскольку российская авиация ударила беспилотниками ФАБ-500. Ликвидировать удалось до 40 наемных военных. После этого ВС РФ отразили несколько контратак ВСУ, которые пытались войти в окраины Купянска.

Ранее стало известно о массовом оттоке наемников из украинской армии. В силовых структурах РФ объяснили это планами командования расформировать иностранные легионы, а руководство ВСУ может ликвидировать такие подразделения в составе сухопутных войск.