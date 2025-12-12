Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 16:39

Игру The Sims заблокируют в России? Что с ней не так, позиция Роскомнадзора

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Игру The Sims необходимо заблокировать в России из-за пагубного влияния на несовершеннолетних, считает лидер общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков. Что с ней не так, какая позиция у Роскомнадзора?

Почему The Sims предложили заблокировать в России

Курбаков пояснил, что контент The Sims содержит элементы насилия, жестокости и пропаганды ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и формирует у детей искаженные представления о социальных нормах.

«Я считаю, что в современных условиях целесообразно рассматривать возможность ограничения доступа к игре The Sims для несовершеннолетних, поскольку это является важной мерой по сохранению их здоровья, психологического благополучия и формирования правильных ценностных ориентиров», — подчеркнул общественник.

Он отметил, что подобная мера не является цензурой, а представляет собой создание безопасного информационного пространства для молодежи.

В 2022 году первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила заблокировать в России игру The Sims 4. Буцкая тогда пояснила, что поводом для блокировки является ошибка в системе The Sims, обнаруженная игроками, — из-за этого бага персонажи игры начинают испытывать сексуальное влечение к своим родственникам.

«Ошибка не ошибка, сейчас, после того как ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения. — NEWS.ru) говорит о третьем поле и мы слышим заявления о гормональном блокировании развитии ребенка, кажется, мир сошел с ума. Конечно, такое надо максимально все блокировать. С помощниками посмотрим, проверим и решим, будем ли обращаться в органы по этому поводу», — заявила депутат.

Она добавила, что «такого» не должно быть «от слова вообще».

Заместитель председателя того же комитета Виталий Милонов, комментируя нынешнюю инициативу Кубракова, отметил, что сейчас нет необходимости блокировать The Sims.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Я не уверен, что гипотетический запрет The Sims по-настоящему отвечает вопросам защиты детского здоровья. Блокировать популярные игры необходимо не в рамках какого-то челленджа по привлечению к себе внимания, а только в качестве крайней меры, если игровой сервис представляет реальную угрозу для молодого поколения», — отметил Милонов.

При этом он пообещал «спросить у своих детей» о том, что они думают про игру.

Роскомнадзор предложение блокировать The Sims не комментировал.

Какую игру ранее заблокировали в России

Роскомнадзор в начале декабря ограничил доступ к с американской игровой платформе Roblox из-за публикаций материалов, связанных с пропагандой экстремизма, терроризма и призывами к насилию. Кроме того, регулятор выявил на платформе контент с ЛГБТ-тематикой.

Милонов тогда пояснил, что Roblox пришлось заблокировать из-за «свинского» отношения платформы к несовершеннолетним.

«Roblox не обеспечивает безопасность наших детей. Он позволяет неизвестным людям, третьим лицам, негодяям втираться в доверие через эту игру и давать детям разные инструкции», — сказал депутат.

Он отметил, что неизвестные пользователи могли в любой момент подключиться к игре и прикинуться виртуальными персонажами. Так злоумышленники начинали «обрабатывать» детей.

Между тем глава Лиги безопасного интернета Мизулина сообщала, что только за один день получила более 25 тысяч жалоб на блокировку Roblox. Она пообещала связаться с РКН по этому вопросу.

«Ваши письма по поводу ограничений в отношении Roblox мы соберем и направим в Роскомнадзор. В первую очередь это касается тех писем, которые содержат факты и аргументы. Их довольно много», — написала Мизулина в Telegram-канале.

По разным данным, аудитория Roblox в России составляла от 18 до 24 млн пользователей. Преимущественно это были дети до 17 лет.

Roblox Roblox Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Не согласился с блокировкой Roblox вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

«Блокировка Roblox — это перебор. Как обычно, популярную у детей игру блокируют без общественного обсуждения и даже без решения суда. Просто за людей решили, что им так будет лучше. Причины называют размытые. Будем выяснять. Мой сын играет в Roblox и ни разу не видел там ничего противозаконного», — заявил депутат в Telegram-канале.

