12 декабря 2025 в 03:26

Жителей многоэтажек могут «сдвинуть» от домов для запуска фейерверков

Депутат Милонов предложил запретить запуск фейерверков вблизи многоэтажных домов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России нужно ввести понятный запрет на использование пиротехники вблизи многоквартирных домов, заявил ТАСС зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов («Единая Россия»). По его словам, в таком случае полный отказ от фейерверков на Новый год не требуется.

Выступая перед журналистами, парламентарий подчеркнул, что существующие правила запуска салютов слишком запутаны и состоят из множества малопонятных параграфов. По его словам, закон должен быть предельно ясным для всех граждан.

Понятно, что в центре городов запускать нельзя ни в коем случае. Надо запретить запускать там, где находятся многоэтажки, откуда может попасть фейерверк на балкон. Но в целом запрещать, мне кажется, будет немножечко жестковато, — сказал Милонов.

Он считает, что в правилах необходимо четко указать, что фейерверки можно использовать только на открытых площадках, расположенных на безопасном расстоянии от жилых зданий — например, в 50–100 метрах. По мнению депутата, законопослушные граждане будут соблюдать такие понятные ограничения.

Милонов также отметил, что качественная и легальная пиротехника, запускаемая в разрешенных местах, является традиционным источником радости в праздники. Лишать людей этого чувства будет неправильным.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что не стоит забывать о режиме тишины на Новый год. При этом, подчеркнул он, единого закона о тишине в России нет, поэтому в разных регионах установлены свои правила, а для новогодней ночи почти везде сделали исключение: шуметь можно до 03:00 или 05:00.

