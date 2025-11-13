Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 13:47

В Совете Федерации предложили урегулировать работу ИИ

Матвиенко: нужно ввести рамки регулирования деятельности ИИ

Валентина Матвиенко Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нужно разработать рамки регулирования деятельности искусственного интеллекта, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время переговоров с председателем Сената казахского парламента Мауленом Ашимбаевым. Она отметила, что развитие ИИ не остановить, поэтому нужно принять меры, чтобы в информационное пространство России не попадали чуждые ценности.

Надо создавать рамки регулирования с тем, чтобы это не было бесконтрольным процессом, — сказала Матвиенко.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что быстрое развитие технологий искусственного интеллекта несет в себе несколько серьезных угроз для общества. Она отметила, что одна из ключевых опасностей заключается в активном использовании ИИ мошенниками.

До этого председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поставил задачу активнее применять искусственный интеллект в системе правосудия. Он пояснил, что из-за интерфейса сайтов федеральных судов россиянам сложно подать документы удаленно или получить нужную информацию.

Россия
Совет Федерации
Валентина Матвиенко
искусственный интеллект
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд вынес приговор Трояновой
Врач назвал лучшую меру профилактики пневмонии
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 13 ноября, фото, видео
Хинштейн раскрыл последствия удара по Льгову
«Ни уныния, ни депрессии»: потерявший руки и ноги боец СВО о своем пути
Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества с нейросетями
Подозреваемая в растрате депутат лишилась участков под застройку коттеджей
Киберэксперт ответил, безопасно ли привязывать электронную почту в WhatsApp
Украине предрекли самую опасную зиму с 2022 года
В Госдуме ответили на слухи об обязательном переносе домовых чатов в MAX
В российском регионе ввели новую систему вызова врача на дом
Автоэксперт объяснил, что делать если машина не готова к снегу
Новое исследование ДНК Гитлера выявило у него синдром Каллмана
В РСТ рассказали, в каких странах россияне проведут новогодние праздники
Морпехи Каспийской флотилии передали Путину подарок
Путин потребовал восстановить справедливость для защитников Донбасса
Канапе «Средиземноморский микс»: готовим простую закуску за 15 минут!
Крутой поделился подробностями 30-летнего брака
Экономист нашел связь между ценами на борщевой набор и скоростью инфляции
Товстик не теряет надежды отбить мужа у экс-подруги Дибровой
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.