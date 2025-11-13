В Совете Федерации предложили урегулировать работу ИИ

Нужно разработать рамки регулирования деятельности искусственного интеллекта, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время переговоров с председателем Сената казахского парламента Мауленом Ашимбаевым. Она отметила, что развитие ИИ не остановить, поэтому нужно принять меры, чтобы в информационное пространство России не попадали чуждые ценности.

Надо создавать рамки регулирования с тем, чтобы это не было бесконтрольным процессом, — сказала Матвиенко.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что быстрое развитие технологий искусственного интеллекта несет в себе несколько серьезных угроз для общества. Она отметила, что одна из ключевых опасностей заключается в активном использовании ИИ мошенниками.

До этого председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поставил задачу активнее применять искусственный интеллект в системе правосудия. Он пояснил, что из-за интерфейса сайтов федеральных судов россиянам сложно подать документы удаленно или получить нужную информацию.