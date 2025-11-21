Теракт на ж/д, удар по ЛЭП, блэкаут под Ростовом: ВСУ атакуют РФ 21 ноября

В ночь на 21 ноября над РФ сбили 33 украинских беспилотника. В Ростовской области получила повреждения опора ЛЭП. Под Краснодаром обломки дрона посекли два частных дома, два человека были госпитализированы. В Краснодаре задержали украинца, подозреваемого в подготовке теракта на ж/д путях. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими российскими регионами сбили беспилотники ВСУ

В ночь на 21 ноября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты, расположенные на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 33 дрона противника.

По данным ведомства, по семь дронов было сбито над Смоленской и Ростовской областями, шесть — над Белгородской, пять — над акваторией Черного моря, четыре — над Республикой Крым, по два — над Воронежской областью и Краснодарским краем.

Какие объекты получили повреждения в результате беспилотной атаки ВСУ

Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, беспилотная атака ВСУ была отражена в Чертковском и Шолоховском районах. По его словам, получила повреждения опора ЛЭП возле хутора Нагибин, обошлось без жертв.

«В Чертковском районе около полуночи была повреждена опора ЛЭП возле хутора Нагибин, в результате обесточены более 200 домов. Возникший на месте пожар был оперативно потушен на площади четыре квадратных метра», — написал он.

Как заявили представители оперативного штаба Краснодарского края, в хуторе Трудобеликовский два частных дома получили повреждения в результате падения обломков украинских беспилотников. В одном из домовладений выбило окна и двери, а во втором осколками посекло навес.

«Фрагменты БПЛА повредили два частных дома в Красноармейском районе. <...> Погибших и пострадавших нет», — подчеркнули в оперштабе.

В Славянском районе из-за атаки дронов отменили занятия в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования.

В оперштабе отметили, что в Славянске-на-Кубани были госпитализированы два человека, пострадавшие в результате падения обломков БПЛА. На месте ЧП работают оперативные службы.

За что задержали украинца в Краснодаре

Сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт в Краснодаре. По данным ведомства, гражданин Украины планировал взорвать железнодорожные пути. В ведомстве установили, что мужчина действовал по заданию украинских спецслужб.

Целью украинца был срыв графика перевозок военной техники и вооружений в зону СВО. Задержанный намеревался применить самодельное взрывное устройство.

