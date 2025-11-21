Обломки БПЛА выбили окна и двери в жилых домах под Краснодаром

Два частных дома получили повреждения в результате падения обломков украинских беспилотников в хуторе Трудобеликовский Краснодарского края, заявили представители оперативного штаба региона в Telegram-канале. В одном из домовладений выбило окна и двери, а во втором осколками посекло навес.

Фрагменты БПЛА повредили два частных дома в Красноармейском районе. <...> Погибших и пострадавших нет, — подчеркнули в оперштабе.

В Славянском районе тем временем из-за атаки дронов отменили занятия в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования. Глава муниципалитета Роман Синяговский также порекомендовал отменить занятия в учреждениях среднего и высшего профессионального образования.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 ноября ВСУ атаковали беспилотниками три российских региона. По данным Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО уничтожены шесть целей. Из них три беспилотника сбили над Ростовской областью, два — над Краснодарским краем и еще один — над Астраханской областью.

До этого силы ПВО ликвидировали 11 украинских беспилотников в небе над Брянской и Курской областями. Дроны были сбиты вечером 20 ноября, в промежутке с 20:00 до 23:00 мск.