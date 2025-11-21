Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 09:27

Обломки БПЛА выбили окна и двери в жилых домах под Краснодаром

Два частных дома получили повреждения в хуторе Трудобеликовский из-за атаки БПЛА

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Два частных дома получили повреждения в результате падения обломков украинских беспилотников в хуторе Трудобеликовский Краснодарского края, заявили представители оперативного штаба региона в Telegram-канале. В одном из домовладений выбило окна и двери, а во втором осколками посекло навес.

Фрагменты БПЛА повредили два частных дома в Красноармейском районе. <...> Погибших и пострадавших нет, — подчеркнули в оперштабе.

В Славянском районе тем временем из-за атаки дронов отменили занятия в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования. Глава муниципалитета Роман Синяговский также порекомендовал отменить занятия в учреждениях среднего и высшего профессионального образования.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 ноября ВСУ атаковали беспилотниками три российских региона. По данным Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО уничтожены шесть целей. Из них три беспилотника сбили над Ростовской областью, два — над Краснодарским краем и еще один — над Астраханской областью.

До этого силы ПВО ликвидировали 11 украинских беспилотников в небе над Брянской и Курской областями. Дроны были сбиты вечером 20 ноября, в промежутке с 20:00 до 23:00 мск.

Краснодарский край
БПЛА
атаки
повреждения
дома
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Настоящий чак-чак: секреты, которые знают лишь татарские хозяйки
В Петербурге студентка заявила, что поджигала вышки сотовой связи
Стало известно, как мошенники начали обманывать автовладельцев
Московский суд взыскал с германской компании миллиарды евро
Двухмесячная девочка попала в больницу из-за отравления дымом при пожаре
«Крупнейший успех»: военэксперт объяснил важность освобождения Купянска
Бывший сотрудник СБУ рассказал о компроматах НАБУ и САП
В небе над российским регионом засияла таинственная вспышка
В России повысят исполнительский сбор за взыскание долгов
Работа крупного российского перевозчика оказалась заблокирована
Гагин назвал причину побега из Украины «кошелька Зеленского»
Больше 20 детей умерли из-за сиропа от кашля
«Главный диверсант»: россиянам назвали основные причины тромбоза
Главные тренды в рекламе в 2026 году обсудили на НРФ-9 в Москве
Украину предупредили об обрушении фронта уже скоро
Зеленского отговаривают от переизбрания
Россиянка чуть не погибла во время отдыха на пляже из-за медузы
Стало известно, как Лукашенко заставил сдаться Литву
Четверо детей погибли при взрыве на химзаводе в Пакистане
Ким обвинила крупные банки в намерении «уничтожить конкурентов»
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.