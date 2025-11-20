Международный муниципальный форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 23:24

Российская ПВО отразила попытку атаки ВСУ на Брянскую и Курскую области

Минобороны РФ: ПВО сбила 11 украинских БПЛА над Брянской и Курской областями

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 11 украинских беспилотников в небе над Брянской и Курской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Дроны были сбиты в промежутке с 20:00 до 23:00 мск.

В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА — над территорией Брянской области, три БПЛА — над территорией Курской области, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow в зоне СВО. По данным Минобороны РФ, ПВО также ликвидировала 119 вражеских беспилотников самолетного типа.

До этого в Рязани в районе Московского шоссе временно ограничили движение транспорта для проведения работ по ликвидации обломков беспилотного летательного аппарата. Жителей попросили сохранять спокойствие, поскольку ситуация полностью контролируется специальными службами. Также гражданам напомнили о запрете распространения фото- и видеоматериалов с последствиями террористических атак в регионе. При обнаружении фрагментов дрона местным жителям рекомендуют не приближаться к ним, отойти на безопасное расстояние.

