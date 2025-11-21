Украинские дроны ударили по трем регионам России утром

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами три российских региона утром 21 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ. Дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены шесть целей. Из них три беспилотника сбили над Ростовской областью, два — над Краснодарским краем и еще один — над Астраханской областью.

В период с 07:00 мск до 08:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА — над территорией Ростовской области, два БПЛА — над территорией Краснодарского края, один БПЛА — над территорией Астраханской области, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ночь на 21 ноября средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 33 воздушные цели. По семь беспилотников сбили над Смоленской и Ростовской областями, шесть — над Белгородской, четыре — над Республикой Крым, по два — над Воронежской областью и Краснодарским краем, еще пять дронов — над акваторией Черного моря.