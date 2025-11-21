Международный муниципальный форум стран БРИКС
Дерипаска призвал банки «перестать плакаться» на фоне спора с маркетплейсами

Бизнесмен Дерипаска посоветовал банкам давать скидки по примеру маркетплейсов

Олег Дерипаска
Российский миллиардер Олег Дерипаска в Telegram-канале призвал крупные банки страны пересмотреть политику ценообразования и активнее предлагать скидки на свои продукты. Он выразил мнение, что именно такой подход позволит финансовым организациям привлечь больше заинтересованных клиентов.

Наблюдая за схваткой банков и маркетплейсов, двух разных по типу экономик, хочется сказать банкам: хватит плакаться о скидках, которые дают населению в маркетплейсе, — подчеркнул Дерипаска.

По его словам, банкам нужно сосредоточиться на повышении привлекательности собственных предложений, например, давать скидки на ипотеку, автокредиты, лизинг и комиссии. Также бизнесмен признался, что положительно относится к созданию банков маркетплейсами. Он считает, что такие финансовые институты помогут бороться с инфляцией и простимулируют экономику предложения.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев заявил, что инициатива банков запретить скидки на маркетплейсах противоречит интересам широких слоев населения. По его словам, на фоне высоких доходов самих кредитных организаций попытка лишить покупателей дополнительных выгод выглядит необоснованной.

