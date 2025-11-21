В Госдуме раскритиковали идею банков запретить скидки на маркетплейсах

Инициатива банков запретить скидки на маркетплейсах противоречит интересам широких слоев населения, особенно в условиях текущей экономической ситуации, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, член ЦК КПРФ Николай Арефьев. По его словам, на фоне высоких доходов самих кредитных организаций попытка лишить покупателей дополнительных выгод выглядит необоснованной.

Я считаю, что чем больше скидок для населения будет, тем для для народа лучше. И я не понимаю, почему с такой инициативой выходят банки, если честно. Они в прошлом году получили 4 трлн рублей чистой прибыли, в позапрошлом 3,5 трлн рублей. В этом году, наверное, они получат больше 3 трлн рублей. Что их беспокоит-то? Почему они хотят отнять скидки у маркетплейсов? Мне даже это непонятно. Банкиры обогатились на ключевой ставке достаточно основательно, поэтому я считаю, что закон по запрету скидок на маркетплейсах не должен пройти. Я думаю, что вряд ли он пройдет, — высказался Арефьев.

Ранее представители «Сбера», ВТБ, Альфа-Банка, Т-Банка и Совкомбанка заявили, что выступают за дисконты на цифровых платформах, но без привязки к тому, какой картой покупатель оплачивает товар. В Сбербанке подчеркнули, что поддерживают скидки на маркетплейсах и удобство оплаты для всех жителей России.