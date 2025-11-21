Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 12:26

В Госдуме раскритиковали идею банков запретить скидки на маркетплейсах

Депутат Арефьев выступил против запрета скидок на маркетплейсах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Инициатива банков запретить скидки на маркетплейсах противоречит интересам широких слоев населения, особенно в условиях текущей экономической ситуации, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, член ЦК КПРФ Николай Арефьев. По его словам, на фоне высоких доходов самих кредитных организаций попытка лишить покупателей дополнительных выгод выглядит необоснованной.

Я считаю, что чем больше скидок для населения будет, тем для для народа лучше. И я не понимаю, почему с такой инициативой выходят банки, если честно. Они в прошлом году получили 4 трлн рублей чистой прибыли, в позапрошлом 3,5 трлн рублей. В этом году, наверное, они получат больше 3 трлн рублей. Что их беспокоит-то? Почему они хотят отнять скидки у маркетплейсов? Мне даже это непонятно. Банкиры обогатились на ключевой ставке достаточно основательно, поэтому я считаю, что закон по запрету скидок на маркетплейсах не должен пройти. Я думаю, что вряд ли он пройдет, — высказался Арефьев.

Ранее представители «Сбера», ВТБ, Альфа-Банка, Т-Банка и Совкомбанка заявили, что выступают за дисконты на цифровых платформах, но без привязки к тому, какой картой покупатель оплачивает товар. В Сбербанке подчеркнули, что поддерживают скидки на маркетплейсах и удобство оплаты для всех жителей России.

банки
скидки
маркетплейсы
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бойцы развернули в освобожденном Купянске российские флаги
Следователи раскрыли громкое двойное убийство в центре Москвы
Теракт на ж/д, удар по ЛЭП, блэкаут под Ростовом: ВСУ атакуют РФ 21 ноября
Самолет разбился на международном авиасалоне в Дубае
В Туапсе подросток убил бабушку: почему односельчане вступились за ребенка
Рябков высказался о переговорах по ДСНВ
Российские ракеты обесточили ключевые объекты Украины
В Минобороны раскрыли число освобожденных населенных пунктов за неделю
Депутат ответил, примет ли РФ условия мирного плана США о выплатах Украине
Продюсер ответил, какой гонорар мог получить Джигурда за участие в шоу
Булыкин ждет сюрприза от «Локомотива» перед игрой с «Краснодаром»
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон готова «уничтожить» шоу Маркл
«Хватит плакаться»: Дерипаска дал совет банкам из-за спора с маркетплейсами
Нарколог предостерег россиян от курения во время приема антибиотиков
На Западе признали способность Путина ставить условия по Украине
В российском селе соседи подрались из-за съеденного коровой чужого сена
Российский «Солнцепек» заставил Запад говорить о переломе в зоне СВО
В Севастополе возбудили дело после получения мошенниками 50 млн рублей
Служивший в украинских войсках ПВО бердянец попался на шпионаже
Военблогер рассказал о падении обороны ВСУ в Запорожье
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.