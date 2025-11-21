Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 11:28

Крупнейшие банки объяснили свою позицию по запрету скидок на маркетплейсах

Банки в России допустили скидки на маркетплейсах без привязки к способу оплаты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Представители «Сбера», ВТБ, Альфа-банка, Т-банка и Совкомбанка заявили, что выступают за дисконты на цифровых платформах, но без привязки к тому, какой картой покупатель оплачивает товар, передает РБК. В Сбербанке подчеркнули, что поддерживают скидки на маркетплейсах и удобство оплаты для всех жителей России.

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом сужает выбор и может вводить людей в заблуждение — клиент должен получать обещанную выгоду в любом удобном ему сценарии оплаты, — отметили там.

Акции и специальные предложения маркетплейсов должны быть доступны всем покупателям, причем вне зависимости от выпустившего карту банка или выбранного способа оплаты, уточнили представители. По их словам, речь идет не об отмене скидок, а об увеличении аудитории, которым они доступны.

Ранее глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким заявила, что крупнейшие банки фактически пытаются вытеснить конкурентов с рынка. По ее словам, многие кредитные организации пытались сделать маркетплейсы, но не смогли, и «решили наказать за это Wildberries и Ozon».

