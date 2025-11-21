Ким обвинила крупные банки в намерении «уничтожить конкурентов»

Крупнейшие банки фактически пытаются вытеснить конкурентов с рынка, заявила в комментарии для РБК возглавляющая объединенную компанию Wildberries и Russ Татьяна Ким. Глава РВБ напомнила, что крупнейшие банки в последние месяцы объединились в попытках запретить скидки на цифровых площадках при оплате картами этих сервисов.

Публичная и кулуарная агрессивная позиция крупнейших банков по отношению к скидкам при оплате банками маркетплейсов преследует единственную цель — циничное уничтожение конкурентов. Приведет это только к разгону инфляции, — сказала Ким.

По ее словам, крупные банки «инициируют закрытые встречи с регулятором», чтобы запретить оплату заказов банками маркетплейсов. Многие кредитные организации пытались сделать маркетплейсы, но не смогли. За это, надо «наказать» Wildberries и Ozon, а также «миллионы потребителей», заключила Ким.

Ранее в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ назвали предложения по ограничению скидок на маркетплейсах абсурдными. Там подчеркнули, что регулирование должно быть справедливым и распространяться на все отрасли. В пресс-службе привели аналогию с банковской сферой, указав, что по аналогичной логике организациям пришлось бы давать сниженную ипотечную ставку не только своим зарплатным клиентам, но и клиентам других банков.