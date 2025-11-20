В Совфеде придумали, как ускорить строительство дорог в регионах

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин предложил внести поправки в закон о госзакупках для того, чтобы ускорить возведение дорог, котельных и других важных объектов в регионах, пишет «Парламентская газета». Соответствующие изменения расширят возможности заключения контрактов с единственным поставщиком.

Действующие жесткие ограничения на применение закупок у единственного поставщика приводят к необоснованному увеличению сроков реализации, сужают круг потенциальных исполнителей, повышают риски срыва ввода объектов и снижают эффективность бюджетных расходов, — подчеркнул Шейкин.

С соответствующим предложением он обратился к главе ФАС Максиму Шаскольскому. Сенатор уточнил, что действие поправок может распространиться на все уникальные крупномасштабные, технологически сложные и социально значимые инфраструктурные проекты.

Ранее сообщалось, что в России в 2026–2028 годах выделят на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт федеральных автодорог более 2,9 трлн рублей. Общий объем финансирования будет постепенно увеличиваться: 773 млрд рублей в 2026 году, почти 924,5 млрд рублей — в 2027-м и 1,238 трлн рублей в 2028 году.