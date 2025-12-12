Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 12:55

Назван регион, где выросло число афер в сфере ОСАГО

Автоэксперт Ашурков: в Новосибирской области увеличилось число афер с ОСАГО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Новосибирской области увеличилось количество афер, связанных с полисом ОСАГО, заявил «Сиб.фм» автоэксперт Вячеслав Ашурков. По его мнению, одним из негативных факторов стал разгул мошенников в регионе. Он уточнил, что люди стали чаще злоупотреблять правом на получение выплаты на ремонт иномарки в случае ДТП.

Аварии в таких случаях происходят, когда водитель съезжает или поворачивает с главной на второстепенную. Он либо не включает поворотник, либо на улице в этот момент и так плохая видимость. Тот, кто в это время находится на второстепенной, не может предугадать его маневр, они сталкиваются, — пояснил Ашурков.

Согласно ПДД приоритет имеет транспорт, движущийся по главной дороге. Этим и пользуются некоторые автомобилисты. После ДТП они обращаются в страховую и в случае, если в сервисе не найдутся подходящие запчасти, договариваются о достаточно большой выплате. Другой проблемой эксперт назвал подставные аварии, когда поврежденную машину подставляют под небитую.

Ранее сообщалось, что ОСАГО стал дороже для виновников ДТП с 9 декабря 2025 года. В частности, для легковых машин пределы базового тарифа сдвинули на 15%, для мотоциклов — на 40%. Это решение потребовалось из-за того, что текущий коридор ставок исчерпал себя.

регионы
мошенники
ОСАГО
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Звучит абсурдно»: политолог об идее создать экономическую зону в Донбассе
Батареи в московских домах станут теплее
Выставка «Русский туман» открылась в галерее Artstory в Москве
Фермеры облили навозом флаг Франции и ЕС
Не сдержала слез на концерте: у Долиной сдают нервы из-за квартиры? Детали
Жительницу Ямала оштрафовали за нападение на полицейских
Более 30 беспилотников сбили в российских регионах за пять часов
В Кремле ответили на идею Зеленского о референдуме по Донбассу
В России вынесли первый приговор за самовыгул собаки
Креативный директор «Союзмультфильма» оказалась в базе «Миротворца»
Трое подростков обстреляли прохожего из сигнального пистолета
“Кубок вкуса”: подаем “Оливье” на Новый год в апельсиновых чашах
Стало известно, сколько продлились переговоры Путина и Пезешкиана
Засунул жену в блендер: абьюзер превратил тело «Мисс Швейцария» в кашу
Бразильский футболист ответил на слухи об уходе из «Зенита»
Euroclear ответил на сообщения об иске Центробанка
Криминалист ответил, будут ли у Блиновской привилегии во владимирской ИК
Губернатор Херсонской области раскрыл смертельные последствия атак ВСУ
Магнитные бури сегодня, 12 декабря: что будет завтра, скачки давления
Момент взрыва в Калифорнии попал на видео
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Общество

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.