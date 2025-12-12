Назван регион, где выросло число афер в сфере ОСАГО

В Новосибирской области увеличилось количество афер, связанных с полисом ОСАГО, заявил «Сиб.фм» автоэксперт Вячеслав Ашурков. По его мнению, одним из негативных факторов стал разгул мошенников в регионе. Он уточнил, что люди стали чаще злоупотреблять правом на получение выплаты на ремонт иномарки в случае ДТП.

Аварии в таких случаях происходят, когда водитель съезжает или поворачивает с главной на второстепенную. Он либо не включает поворотник, либо на улице в этот момент и так плохая видимость. Тот, кто в это время находится на второстепенной, не может предугадать его маневр, они сталкиваются, — пояснил Ашурков.

Согласно ПДД приоритет имеет транспорт, движущийся по главной дороге. Этим и пользуются некоторые автомобилисты. После ДТП они обращаются в страховую и в случае, если в сервисе не найдутся подходящие запчасти, договариваются о достаточно большой выплате. Другой проблемой эксперт назвал подставные аварии, когда поврежденную машину подставляют под небитую.

Ранее сообщалось, что ОСАГО стал дороже для виновников ДТП с 9 декабря 2025 года. В частности, для легковых машин пределы базового тарифа сдвинули на 15%, для мотоциклов — на 40%. Это решение потребовалось из-за того, что текущий коридор ставок исчерпал себя.