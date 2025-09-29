Стало известно, сколько в России потратят на строительство дорог

Стало известно, сколько в России потратят на строительство дорог В России потратят на строительство дорог 773 млрд рублей в 2026 году

В России в 2026–2028 годах выделят на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт федеральных автодорог более 2,9 трлн рублей, сообщает РИА Новости. Общий объем финансирования будет постепенно увеличиваться: 773 млрд рублей в 2026 году, почти 924,5 млрд рублей — в 2027-м и 1,238 трлн рублей в 2028 году, средства предназначены для реализации проекта «Развитие федеральной сети».

Так, начиная с 2026 года для организации строительства и реконструкции автомобильных дорог государственной компании «Автодор» будет направлено порядка 122,7 млрд, 222,1 млрд рублей — в 2027-м и 150,5 млрд рублей — в 2028 году.

Значительная часть средств пойдет на строительство и реконструкцию федеральных автодорог: 217,7 млрд рублей, в 2027 году — 187,8 млрд рублей, а в 2028 году — 476,1 млрд рублей.

На капитальный ремонт и содержание дорог федерального значения в бюджете предусмотрено 432,7 млрд рублей в 2026 году, в 2027 году — 514,5 млрд рублей, а в 2028 году — 611,66 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом построят 239 мостов. Общая продолжительность возводимых эстакад превысит 180 километров.