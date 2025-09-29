Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 18:32

Стало известно, сколько в России потратят на строительство дорог

В России потратят на строительство дорог 773 млрд рублей в 2026 году

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В России в 2026–2028 годах выделят на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт федеральных автодорог более 2,9 трлн рублей, сообщает РИА Новости. Общий объем финансирования будет постепенно увеличиваться: 773 млрд рублей в 2026 году, почти 924,5 млрд рублей — в 2027-м и 1,238 трлн рублей в 2028 году, средства предназначены для реализации проекта «Развитие федеральной сети».

Так, начиная с 2026 года для организации строительства и реконструкции автомобильных дорог государственной компании «Автодор» будет направлено порядка 122,7 млрд, 222,1 млрд рублей — в 2027-м и 150,5 млрд рублей — в 2028 году.

Значительная часть средств пойдет на строительство и реконструкцию федеральных автодорог: 217,7 млрд рублей, в 2027 году — 187,8 млрд рублей, а в 2028 году — 476,1 млрд рублей.

На капитальный ремонт и содержание дорог федерального значения в бюджете предусмотрено 432,7 млрд рублей в 2026 году, в 2027 году — 514,5 млрд рублей, а в 2028 году — 611,66 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом построят 239 мостов. Общая продолжительность возводимых эстакад превысит 180 километров.

дороги
Россия
строительство
бюджеты
Автодор
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.