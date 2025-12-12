Никол Пашинян и Михаил Мишустин на Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий на ВДНХ

Гигантский жук привлек внимание Мишустина и Пашиняна Пашинян и Мишустин осмотрели находку российских ученых в виде гигантского жука

Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян изучили гигантского жука, которого обнаружили российские ученые, сообщает «Sputnik Армения». Глава кабмина РФ спросил, где нашли таких экзотических насекомых. Также политики рассмотрели пауков в музее «Атом» на ВДНХ.

Мы изучаем фауну по всему миру, но в том числе и в ближайших странах: Армения. На юге России тоже такие существа обитают, — ответили эксперты на вопрос Мишустина.

Конференция, посвященная сотрудничеству в сфере науки и технологий проходит на ВДНХ в пятницу, 12 декабря. Цель мероприятия заключается в укреплении взаимодействия между Россией, Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном. Участники конференции обсуждают развитие науки, технологий, а также поддержку молодежных проектов и продвижение инновационных решений в Евразийском регионе.

Ранее президент России Владимир Путин в шутку поинтересовался, будут ли россияне есть гигантских быков. На юбилейном V Конгрессе молодых ученых глава государства выразил надежду, что граждан не будут кормить генно-модифицированными продуктами.