Огромных жуков пытались почтой доставить из Перу в Москву Таможенники в Москве обнаружили посылку с редкими жуками из Перу

Сотрудники почтовой таможни в Москве при помощи рентген-установки выявили две посылки из Перу, в которых было обнаружено около 200 высушенных экзотических жуков, сообщили в Федеральной таможенной службе. Сопроводительные документы на товар отсутствовали.

В ходе исследования был обнаружен самый крупный в мире ночной дровосек-титан, достигающий в длину около 20 сантиметров. Также в коллекции оказались жуки-долгоносики и жуки-носороги. Общая стоимость этого собрания насекомых составила приблизительно 1,5 млн рублей. Посылки были адресованы жителям Ставропольского края.

Ранее сотрудники Владивостокской таможни обнаружили незадекларированную литографию художника Олега Толстого на судне из японского порта Тояма. Произведение искусства было изъято, так как представляет культурную ценность. Член экипажа объяснил, что получил литографию для дальнейшей передачи неизвестным лицам. Экспертиза подтвердила культурную ценность изъятого произведения, после чего в отношении нарушителя было возбуждено дело об административном правонарушении.