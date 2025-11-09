Россиян атаковали полчища ядовитых существ после тайфуна во Вьетнаме Во Вьетнаме резко возросла популяция ядовитых томкатов после тайфуна

Резкий рост численности ядовитых жуков томкатов во Вьетнаме произошел после тайфуна «Калмаэги», сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на российских туристов. Влажная и теплая погода создала идеальные условия для их стремительного размножения.

Полчища насекомых проникают в жилища через мельчайшие щели, оставляя на коже болезненные ожоги, говорится в публикации. Ситуацию усугубляет продолжающийся в центральном регионе страны сезон дождей, способствующий дальнейшему увеличению популяции.

Ранее стало известно о четырех российских туристах, пострадавших от контакта с прозрачными сальпами на филиппинском курорте Моалбоал. Все они находились в воде без защитного снаряжения после шторма, что и привело к получению повреждений. У путешественников зафиксированы интенсивные кожные высыпания, зуд, волдыри и повышенная температура тела. Наблюдаемые симптомы напоминают клиническую картину ветряной оспы.

Кроме того, появилась информация об активизации песчаных москитов на кубинских курортах после урагана. Согласно полученным данным, численность этих насекомых на пляжах значительно возросла вследствие обильных осадков.