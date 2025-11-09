Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 18:26

Россиян атаковали полчища ядовитых существ после тайфуна во Вьетнаме

Во Вьетнаме резко возросла популяция ядовитых томкатов после тайфуна

Последствия тайфуна во Вьетнаме Последствия тайфуна во Вьетнаме Фото: Hu Jiali/XinHua/Global Look Press

Резкий рост численности ядовитых жуков томкатов во Вьетнаме произошел после тайфуна «Калмаэги», сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на российских туристов. Влажная и теплая погода создала идеальные условия для их стремительного размножения.

Полчища насекомых проникают в жилища через мельчайшие щели, оставляя на коже болезненные ожоги, говорится в публикации. Ситуацию усугубляет продолжающийся в центральном регионе страны сезон дождей, способствующий дальнейшему увеличению популяции.

Ранее стало известно о четырех российских туристах, пострадавших от контакта с прозрачными сальпами на филиппинском курорте Моалбоал. Все они находились в воде без защитного снаряжения после шторма, что и привело к получению повреждений. У путешественников зафиксированы интенсивные кожные высыпания, зуд, волдыри и повышенная температура тела. Наблюдаемые симптомы напоминают клиническую картину ветряной оспы.

Кроме того, появилась информация об активизации песчаных москитов на кубинских курортах после урагана. Согласно полученным данным, численность этих насекомых на пляжах значительно возросла вследствие обильных осадков.

насекомые
жуки
тайфуны
Вьетнам
россияне
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при России в Казани
Германия предложила Бразилии предназначенные для Украины танки
Игромания, мечты о режиссуре, дочь: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Столтенберг прямо ответил, ждать ли третьей мировой из-за Украины
Рассекречены места жутких пыток жителей Херсона
Первый за 14 лет паром до Сочи вернулся в Трабзон
Китай отменил запрет на экспорт в США некоторых товаров
На Украине объявили об эвакуации детей из Днепропетровской области
Раскрыты ужасающие последствия супертайфуна на Филиппинах
В Перми врач заявила роженицам, что они «размножаются за деньги»
«Будет еще хуже»: в Киеве бьют тревогу после ответного российского удара
«Плохо вам было без меня?»: Бузова восстановила свой аккаунт в соцсетях
В Афганистане открылась первая радиостанция для женщин
Гороскоп на неделю с 10 ноября: что ждет каждый знак зодиака?
Что такое газлайтинг простыми словами: учимся распознавать манипуляции
Мстившая мужу за измену россиянка три дня проходила с огурцом во влагалище
В Туле мужчина убил отца и ранил мать бывшей девушки
Россиян атаковали полчища ядовитых существ после тайфуна во Вьетнаме
Россиянам рассказали, о чем молиться в день преподобного Нестора Летописца
В работе популярного чат-бота произошел сбой
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.