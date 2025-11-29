Путин поинтересовался, будут ли россияне есть гигантских быков Путин на встрече с учеными пошутил про быков размером с комнату и ГМО

В ходе встречи с участниками V Конгресса молодых ученых президент России Владимир Путин в шутливой форме выразил надежду, что россиян не станут кормить генно-модифицированными продуктами. На сайте Кремля отмечается, что лидер страны также уточнил про планы давать на обед быков размером с комнату.

Вы нас не будете кормить генно-модифицированной продукцией? Пока быка размером с эту (Екатерининский зал в Кремле. — NEWS.ru) комнату нам не будете давать на обед?, — сказано в публикации.

Ранее Путин на этой же встрече рассказал, что получал повышенную стипендию. Глава государства пояснил, что ему платили 40 рублей, чему он был очень рад.

До этого китайские ученые пересадили живому человеку печень генно-модифицированной свиньи, которая не отторгалась в течение рекордных 38 дней. Операцию впервые провели на живом пациенте.

Кроме того, Путин во время визита в Киргизию попробовал исполнить мелодию на национальном инструменте — комузе — перед началом заседания ОДКБ. Комуз представляет собой традиционный киргизский струнный инструмент. Он имеет три струны, длинный гриф без ладов и корпус грушевидной формы.