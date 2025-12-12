Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 15:47

Осужденному на 20 лет за теракт экс-генералу смягчили приговор

Суд смягчил на 1,5 года приговор осужденному на 20 лет за теракт Музраеву

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Верховный суд России вынес решение о смягчении приговора для бывшего руководителя следственного управления СК РФ по Волгоградской области Михаила Музраева. Экс-генерал был осужден на 20 лет за теракт, передает ТАСС.

Окончательное наказание Музраеву назначено путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 18 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, — уточнил собеседник агентства.

В суде уточнили, что в силе остается лишение Музраева звания генерал-лейтенанта юстиции и чина «государственный советник юстиции 3-го класса». Также по решению инстанции у бывшего сотрудника СК отозвали медали ордена «За заслуги перед Отечеством» І и ІІ степеней, медали Жукова.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону ранее приговорил Музраева к 20 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным по делу о поджоге дома главы региона Андрея Бочарова, действия квалифицировали как теракт. Нападение произошло в ноябре 2016 года. Неизвестные пытались поджечь дом с помощью «коктейлей Молотова». По версии следствия, организатором преступления выступил Музраев.

суды
генералы
приговоры
звания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, как вести себя после недоразумений на корпоративе
Москва справилась с пиком заболеваемости гриппом и ОРВИ
Психолог объяснил, когда не стоит использовать сленг при молодежи
Ушел из жизни основатель Российского православного университета
Цискаридзе объяснил проблему с покупкой билетов в Большой театр
«Единая Россия» заявила о доминировании в заксобраниях в РФ
Игру The Sims заблокируют в России? Что с ней не так, позиция Роскомнадзора
Женщина родила ребенка в беспилотном такси
Команда «SHOT ПРОВЕРКИ» разоблачила схемы псевдокредитных брокеров
С осужденного бывшего мэра взыскали еще 1,4 млрд рублей
Цискаридзе назвал лучшего исполнителя партии принца в «Щелкунчике»
Первый истребитель пятого поколения Финляндии поднялся в воздух
УФСИН Владимирской области опровергло слухи о привилегированных отрядах
«Рвет в клочья»: на Западе высказались об активах России
Поцелуи с Ковальчук, шесть детей, карьера: как живет актер Алексей Комашко
Цискаридзе объяснил, по чьей вине все «сошли с ума» по «Щелкунчику»
Врач дал советы, как защитить себя от вирусов на рабочем месте
На границе Польши с Белоруссией обнаружили туннель для мигрантов
Более 10 человек погибли в секторе Газа из-за шторма
В России выпустят новый букварь
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Общество

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.