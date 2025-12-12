Осужденному на 20 лет за теракт экс-генералу смягчили приговор

Верховный суд России вынес решение о смягчении приговора для бывшего руководителя следственного управления СК РФ по Волгоградской области Михаила Музраева. Экс-генерал был осужден на 20 лет за теракт, передает ТАСС.

Окончательное наказание Музраеву назначено путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 18 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, — уточнил собеседник агентства.

В суде уточнили, что в силе остается лишение Музраева звания генерал-лейтенанта юстиции и чина «государственный советник юстиции 3-го класса». Также по решению инстанции у бывшего сотрудника СК отозвали медали ордена «За заслуги перед Отечеством» І и ІІ степеней, медали Жукова.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону ранее приговорил Музраева к 20 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным по делу о поджоге дома главы региона Андрея Бочарова, действия квалифицировали как теракт. Нападение произошло в ноябре 2016 года. Неизвестные пытались поджечь дом с помощью «коктейлей Молотова». По версии следствия, организатором преступления выступил Музраев.