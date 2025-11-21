Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 13:24

Королевская семья Британии: новости, Миддлтон готова «уничтожить» шоу Маркл

Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Фото: Stephen Lock / i-Images/Global Look Press
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон готова «уничтожить» праздничное шоу Меган Маркл, супруги принца Гарри. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 21 ноября?

Что известно о борьбе за праздничный телеэфир между Кейт и Меган

Меган Маркл анонсировала выход праздничного выпуска ее сериала о стиле жизни «С любовью, Меган» 3 декабря. Выбор времени вызвал недоумение в королевских кругах, поскольку телевизионное богослужение Кейт Миддлтон «Вместе на Рождество» пройдет в Вестминстерском аббатстве 5 декабря, однако сама принцесса лишь посмеялась над попыткой герцогини «затмить ее», сообщает RadarOnline.

«Кейт увидела анонс и просто посмеялась. Она считает, что Меган снова мелочится. Миддлтон знает, что ее рождественское богослужение затмит и уничтожит все, что может предложить Меган», — отметил источник.

Королевский инсайдер заявил, что Миддлтон не считает нужным соревноваться с Меган Маркл и уверена в том, что ее выступление станет главным событием Рождества.

«Каждый декабрь Кейт вкладывает огромное количество сил в программу „Вместе на Рождество. Для нее это важно. Время для проекта Меган было выбрано неслучайно, но Кейт считает, что все это немного глупо“», — говорится в статье.

Меган Маркл Меган Маркл Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press

Какие новые подробности вскрылись об Эндрю

Брат короля Великобритании Карла III бывший принц Эндрю приводил в Букингемский дворец секс-работниц, заявил в беседе с изданием Mirror экс-охранник монаршей семьи Пол Пейдж.

По его словам, в одно из его дежурств охране приказали пропустить такси с девушками во внутренний двор без досмотра, но офицеры все равно остановили машину, а когда заглянули внутрь, увидели там двух женщин в коротких юбках и топиках с глубоким вырезом. Как отметил Пейдж, спутницы бывшего принца хихикали и выглядели так, будто были пьяны.

Коллеги охранника предположили, что принц проводил время с проститутками. Женщин пропустили внутрь, где они провели около часа. Служба безопасности попыталась проследить за ними, но Эндрю лично вывел их из дворца через Бэкингем-Гейт, что было грубым нарушением протокола поведения королевских особ.

«Любой мог схватить его или увидеть», — объяснил Пейдж.

