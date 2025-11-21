Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 13:42

Врач напомнил о смертельной опасности курения

Нарколог Казанцев: продолжительное курение повышает риск инфаркта и инсульта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Продолжительное курение повышает риск развития инфаркта и инсульта, а также гипертонии, заявил Readovka.news психиатр-нарколог Алексей Казанцев. Он напомнил, что эта вредная привычка негативно влияет не только на легкие, но и организм в целом.

Помимо заболеваний сердечно-сосудистой системы, заядлые курильщики могут столкнуться с развитием гастрита и даже онкологии, предупредил Казанцев. По его мнению, электронные сигареты оказывают не менее разрушительное воздействие на организм, чем их обычный аналог.

В частности, вейпинг может вызвать EVALI или так называемую «попкорновую болезнь», а также тяжелое поражение дыхательных путей. Кроме одышки, налета на пальцах и неприятного запаха изо рта, у курильщиков появляются дерматологические проблемы, уточнил врач.

Ранее нарколог Виталий Холдин заявил, что курение при приеме антибиотиков дополнительно нагружает печень. Кроме того, никотин и другие токсичные вещества, содержащиеся в табаке, еще больше ослабляют иммунитет.

