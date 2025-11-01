Суд арестовал глав «Гарант-инвеста» за махинации с 7 млрд рублей Суд арестовал глав «Гарант-инвеста» за мошенничество в особо крупном размере

Замоскворецкий суд Москвы выбрал меру пресечения для трех фигурантов дела против банка «Гарант-инвест», обвиняемых в махинациях с денежными средствами банка в размере 7 млрд рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Арестованы президент банка и ФПК «Гарант-инвест» Алексей Панфилов, его бывшие заместители Наталья Синельщикова и Олег Сорокин, бывший председатель правления банка Игорь Касьянов и главный бухгалтер Наталья Багдашкина.

Панфилову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и финансовой организации группой лиц по предварительному сговору), — рассказал собеседник агентства.

По аналогичным статьям в деле проходят и бывшие подчиненные Панфилова. Следствие считает, что в период с 2021 по 2024 год руководство компании отправляло в Банк России фальшивые отчетности о своей финансовой деятельности, чтобы сохранить лицензию. Помимо этого, анализ, проведенный ГК «АСВ», выявил вывод 55 млн рублей через цепочки операций клиентов.

