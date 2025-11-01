В российском городе закрыли улицу из-за обломков дрона

В Туле перекрыли участок улицы Кутузова из-за обломков БПЛА, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Фрагменты вражеских дронов нашли около частного жилого дома №56.

В Туле, в районе дома №56 по улице Кутузова, рядом с проезжей частью, обнаружены элементы БПЛА. Ведется работа оперативных служб, — сообщил он.

Движение транспортных средств по улице Кутузова — на участке от улицы Вильямса до улицы Карпинского — временно ограничено. Для транспортных средств организованы объездные пути. Администрация города призвала жителей и гостей Тулы заранее планировать маршруты.

Минувшей ночью над российскими регионами сбили 98 дронов ВСУ. Больше всего БПЛА сбито в небе над Белгородской областью — 45 дронов. Над территорией Самарской области уничтожили 12 БПЛА. В Московском регионе поразили 11 украинских беспилотников, в том числе шесть, летевших на Москву. По 10 дронов сбили над Воронежской и Ростовской областями, четыре — над Тульской. По два БПЛА — над Липецкой и Рязанской областями, по одному — над Курской и Калужской.