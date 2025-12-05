Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 5 декабря: инфографика

В ночь на 5 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 41 дрон противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи, с 23:00 мск 4 декабря до 07:00 5 декабря, дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: девять БПЛА над территорией Самарской области, девять БПЛА над территорией Республики Крым, восемь БПЛА над территорией Саратовской области, семь БПЛА над территорией Волгоградской области, семь БПЛА над территорией Ростовской области и один БПЛА над территорией Краснодарского края», — уточнили в министерстве.