01 ноября 2025 в 07:27

Средства ПВО перехватили за ночь порядка 100 БПЛА ВСУ

Минобороны: силы ПВО сбили за ночь 98 беспилотников ВСУ над 10 регионами России

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 98 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, атаки отражены над десятью регионами страны.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 31 октября до 07:00 1 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении.

По информации министерства, больше всего БПЛА сбито в небе над Белгородской областью — 45 дронов. Над территорией Самарской области уничтожили 12 БПЛА. В Московском регионе поразили 11 украинских беспилотников, в том числе шесть, летевших на Москву. По 10 дронов сбили над Воронежской и Ростовской областями, четыре — над Тульской. По два БПЛА — над Липецкой и Рязанской областями, по одному — над Курской и Калужской.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку БПЛА на регион. По предварительным данным, в результате инцидента отсутствуют пострадавшие среди гражданского населения, а также не зафиксировано повреждений критической инфраструктуры. В Туле, в районе дома № 56 по улице Кутузова, обнаружены фрагменты одного из сбитых беспилотников.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

