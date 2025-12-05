Косметолог раскрыла, как просто сохранить красоту кожи в зимний период

Зимой на кожу следует наносить кремовые и масляные средства, а также косметику с аминокислотами, керамидами и растительными экстрактами, заявила LIFE.ru косметолог Анна Мохначева. Она призвала отказаться от кислотных тоников и ограничить применение скрабов.

Главное правило зимы: меньше агрессии — больше восстановления. Четыре шага — мягкое очищение, глубокое увлажнение, питание и точечные профессиональные процедуры — создают работающую систему, — отметила Мохначева.

Для глубокого увлажнения она посоветовала сочетать сыворотки с гиалуроновой кислотой и увлажняющие кремы с липидами. А в качестве ночного ухода подойдет восстанавливающий бальзам, подытожила специалист.

Хирург Александр Умнов посоветовал зимой использовать тканевые маски с добавлением авокадо и оливкового масла. По его словам, для предотвращения сухости кожи также следует наносить масла и ночной крем.