Врач дал совет, какие тканевые маски лучше использовать зимой

Зимой рекомендуется использовать тканевые маски с добавлением авокадо и оливкового масла, заявил NEWS.ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, для предотвращения сухости кожи также следует наносить масла и ночной крем.

Наступление холодов — агрессивное воздействие мороза и ветра на улице, сухого воздуха в помещении вследствие отопления создает для нашей кожи экстремальные условия. В этот период стратегия ухода за кожей — активное питание и защита. Выбирайте тканевые маски, которые поддерживают водный баланс кожи — с авокадо, молочной плацентой, коэнзим Q10, скваланом, оливковым маслом, кокосом или тыквой. Прекрасно работают экстракты прополиса, инжира, какао и трюфеля, а также комплексы с жемчугом или икрой, — порекомендовал Умнов.

Он подчеркнул, что эти средства действуют мягко, подобно эмульсии, нежно обволакивая кожу и восполняя недостаток влаги и питательных веществ. По словам врача, они формируют защитный барьер, который помогает справляться с температурными колебаниями и сухостью, и их можно применять как утром, так и вечером.

Перед выходом на холод категорически не рекомендуется использовать средства с цитрусовыми экстрактами, томатом, лимонной кислотой, спиртом, углем или ментолом. Очищающие и «разъедающие» пузырьковые маски, а также формулы с чайным деревом и эвкалиптом разрушают защитный барьер. В результате когда вы выходите на улицу, кожа обветривается, начинает зудеть, краснеть, шелушиться. Если глубокая очистка необходима, проведите ее вечером, чтобы ночной уход успел восстановить эпидермис, — добавил Умнов.

Он подчеркнул, что даже самый питательный крем может оказаться недостаточным для того, чтобы проснуться с мягкой и увлажненной кожей. По словам врача, системы отопления буквально вытягивают влагу из воздуха, поэтому после применения маски рекомендуется использовать масло-эликсир, а затем наносить ночной крем. Умнов пояснил, что эта комбинация создаст эффект «сауны», предотвратит испарение влаги и обеспечит интенсивное восстановление эпидермиса.

Ранее врач-косметолог Анастасия Разбежкина порекомендовала увлажнять кожу чаще в зимний период, чтобы предотвратить ее сухость. По ее словам, в холодное время года можно также включить в уход процедуры пилинга.