27 ноября 2025 в 15:49

Косметолог дала важный совет по уходу за кожей зимой

Косметолог Разбежкина: зимой нужно чаще увлажнять кожу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Чтобы избежать сухости, зимой нужно чаще увлажнять кожу, посоветовала врач-косметолог Анастасия Разбежкина. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнула, что также в холодный сезон можно добавить к традиционному уходу пилинги.

Нужно хорошенько кожу увлажнять, чтобы не сохла и не стягивалась. Также можно включать пилинги, потому что осень, зима и ранняя весна — это самый подходящий сезон, — пояснила врач.

По словам косметолога, на коже негативно сказывается работа батарей. Она обратила внимание, что сама столкнулась с сухостью кожи и даже глаз. Чтобы избежать этого, Разбежкина порекомендовала использовать кремы с церамидами и декспантенолоном.

Нутрициолог Алена Вавилова ранее рассказала, что людям, страдающим от акне, следует употреблять больше овощей, зелени, ягод, рыбы, яиц, нежирного мяса и круп. По ее словам, в рационе должно быть 80% цельных продуктов и лишь 20% — переработанных.

