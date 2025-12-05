Рэпера Icegergert оштрафовали за экстремистский тост

Рэпер Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергерт) получил штраф за скандальную выходку на концерте, где он выкрикнул лозунг «Арестантского уголовного единства» (АУЕ, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), передает Telegram-канал Baza. Свою вину исполнитель полностью признал, но на судебном заседании лично не присутствовал, его интересы представлял адвокат.

Певцу назначили штраф в 2 тыс. рублей. На таком наказании настаивала прокуратура, проводившая проверку. Суд признал исполнителя виновным по статье 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики экстремистской организации).

Инцидент произошел 26 октября во время концерта в Москве, где Гергерт решил поднять тост и дополнил его экстремистским лозунгом. После выступления на артиста обратили внимание Лига безопасного интернета и полиция. Несколько дней спустя рэпер записал ролик с извинениями и заявил, что он выкрикнул лозунг, «абсолютно не подумав». Он объяснил свой проступок тем, что «выпивал и позволил себе лишнего». Он подчеркнул, что не поддерживает никакие запрещенные организации и любит свою страну.