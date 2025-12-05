Корстин раскрыла, кто пострадал сильнее всего из-за отстранения России Корстин: больше всех из-за отстранения пострадали сборные, федерация и клубы

Генеральный директор баскетбольной Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью NEWS.ru рассказала, что из-за отстранения России больше всего пострадали клубы, сборные и Российская федерация баскетбола (РФБ). Она отметила, что по этой причине от команд отказались многие спонсоры.

В первую очередь пострадали сборные команды страны и РФБ. Одни из главных пострадавших — молодые российские игроки в мужском и женском баскетболе, которые перестали получать регулярную международную практику. Конечно, пострадали российские клубы. Они лишились международного опыта и спонсоров, которые сказали: «Если вы не играете в Евролиге — мы урезаем бюджет», — рассказала Корстин.

Она отметила, что Лига воспользовалась этой ситуацией. Организация заполнила промежутки, которые появились из-за отсутствия международных соревнований.

Общаемся c коллегами из Европы, и они недовольны тем, что Евролига расширяется и забирает дни у национальных чемпионатов. Европейские клубы разделяют внутреннее первенство и Евролигу. А у нас команды сконцентрированы на Единой лиге ВТБ, потому что больше ничего нет. Пользуемся этим золотым для Лиги временем. Стараемся создать конкурентные условия для наших клубов, экспериментируем с форматами. Привлекаем иностранные клубы. Перед сезоном в этот раз сделали наш Суперкубок международным и провели его в Белграде с участием наших лучших команд и команд Евролиги. Считаю, это был отличный опыт как для Лиги, так и для наших клубов. Несмотря на ограничения, в Лиге играет большое количество иностранцев очень высокого уровня, — добавила Корстин.

Ранее Корстин в интервью NEWS.ru назвала американскую баскетболистку Кейтлин Кларк вундеркиндом. Она отметила, что прежде никогда не видела игрока подобного уровня.