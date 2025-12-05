ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 10:00

Корстин раскрыла, кто пострадал сильнее всего из-за отстранения России

Корстин: больше всех из-за отстранения пострадали сборные, федерация и клубы

Илона Корстин Илона Корстин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Генеральный директор баскетбольной Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью NEWS.ru рассказала, что из-за отстранения России больше всего пострадали клубы, сборные и Российская федерация баскетбола (РФБ). Она отметила, что по этой причине от команд отказались многие спонсоры.

В первую очередь пострадали сборные команды страны и РФБ. Одни из главных пострадавших — молодые российские игроки в мужском и женском баскетболе, которые перестали получать регулярную международную практику. Конечно, пострадали российские клубы. Они лишились международного опыта и спонсоров, которые сказали: «Если вы не играете в Евролиге — мы урезаем бюджет», — рассказала Корстин.

Она отметила, что Лига воспользовалась этой ситуацией. Организация заполнила промежутки, которые появились из-за отсутствия международных соревнований.

Общаемся c коллегами из Европы, и они недовольны тем, что Евролига расширяется и забирает дни у национальных чемпионатов. Европейские клубы разделяют внутреннее первенство и Евролигу. А у нас команды сконцентрированы на Единой лиге ВТБ, потому что больше ничего нет. Пользуемся этим золотым для Лиги временем. Стараемся создать конкурентные условия для наших клубов, экспериментируем с форматами. Привлекаем иностранные клубы. Перед сезоном в этот раз сделали наш Суперкубок международным и провели его в Белграде с участием наших лучших команд и команд Евролиги. Считаю, это был отличный опыт как для Лиги, так и для наших клубов. Несмотря на ограничения, в Лиге играет большое количество иностранцев очень высокого уровня, — добавила Корстин.

Ранее Корстин в интервью NEWS.ru назвала американскую баскетболистку Кейтлин Кларк вундеркиндом. Она отметила, что прежде никогда не видела игрока подобного уровня.

Илона Корстин
Единая лига ВТБ
баскетбол
отстранение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это легенда»: Жижикин рассказал, как Тагава попал на съемки в Россию
Экс-глава Долгопрудного отправился из СИЗО на СВО
Европейская страна сократит военную помощь Украине в следующем году
В России предложили лишать некоторых водителей машин
Оскандалившаяся ветеринарная клиника объяснила внезапную смерть шпица
Раскрыто, почему квартирных мошенников не привлекают к ответственности
Политолог назвал удивительную особенность Индии
Центробанк объявил о снятии ограничений на трансграничные переводы
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 декабря: где сбои в России
Секрет идеальных закусок: готовятся за 15 минут, топ-8 рецептов
Погода в Москве в пятницу, 5 декабря: к ночи ждать лютый мороз до минус 20?
Раскрыта сумма задолженности перед шахтерами в Кузбассе
Ушаков раскрыл, когда может состояться встреча Путина с Трампом
Директору и сотрудникам элитного рехаба-концлагеря предъявили обвинение
В России сделали прогноз по курсу доллара на конец года
Стало известно, как упали поставки СПГ из России в Европу за 2025 год
Полиция задержала петербуржцев, напавших на продуктовый магазин
СК обвинил командира ВСУ в теракте по делу о гибели военкора Прокофьевой
Суд Москвы запретил в России сайт, обучавший уклонению от призыва
Жительницу Омска наказали за одобрение атак ВСУ
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.